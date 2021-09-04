У Вашингтона нет другого выхода, кроме уважительного отношения к Тегерану: МИД

Власти США в пятницу расширили список санкций по Ирану, добавив в него еще четырех граждан этой страны.
Хатибзаде в ответ на этот акт заявил, что из-за максимального сопротивления Ирана сторонники санкций в США видят пустым свой ящик для санкций и на этот раз, прибегая к голливудским сценариям, они пытаются сохранить атмосферу санкций.
Он вновь назвал отказ от санкций и уважительное отношение к Тегерану единственным выбором США.
Тегеран, 4 сентября, ИРНА – Нынешние официальные лица США идут по провальному пути предыдущей администрации, заявил официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в субботу, отметив, что у Вашингтона нет другого выхода, кроме отказа от санкций и уважительного отношения к Тегерану.
Власти США в пятницу расширили список санкций по Ирану, добавив в него еще четырех граждан этой страны.
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