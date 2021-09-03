Глава МИД Ирана подчеркнул важность реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве с Китаем

Во время телефонного разговора в пятницу Амир Абдоллахиян подтвердил стратегические отношения между Ираном и Китаем и традиционную дружбу между двумя странами.

Он выразил признательность Китаю за поддержку членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества.

Он назвал односторонний подход США угрозой международному миру и стабильности и подчеркнул политику Ирана в отношении противодействия вмешательству некоторых держав во внутренние дела других стран, в частности Китая.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что отношения Ирана и Китая основаны на стратегической дружбе и традиционном партнерстве.