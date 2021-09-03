Путин сообщил, что Иран нуждается в помощи в связи с пандемией

"Вот в отношении того же Ирана, я сейчас не хочу вдаваться в политику, но страна нуждается в помощи, никаких ограничений не отменяют, никаких. Даже дискуссию на этот счет не разворачивают. Я уже не говорю о других странах. Возьмите Венесуэлу, политика политикой, а гуманитарные вещи [остаются] гуманитарными", - сказал он.

Глава государства отметил, что часто от "коллективного Запада" можно услышать призывы о необходимости гуманизации международных отношений. "Ну и где эта гуманизация?" - спросил он, добавив, что не отменяются ограничения, связанные с пандемией, в частности, в области распространения лекарственных препаратов и вакцин.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.