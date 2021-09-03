3 сент. 2021 г., 18:02
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News Code: 84458860
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Сербия заинтересована в развитии отношений с Ираном

Сербия заинтересована в развитии отношений с Ираном

Тегеран, 3 сентября. ИРНА – Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном выразил заинтересованность своей страны в дальнейшем расширении связей с новым правительством Ирана.

Министр иностранных дел Сербии сказал, что две страны будут и дальше расширять свои нынешние отношения, которые являются очень хорошими, дружескими и сердечными.

Он заявил, что Сербия заинтересована в проведении регулярных политических переговоров с высшими должностными лицами Ирана и проведении ответных встреч на высшем уровне.

Слакович пригласил своего иранского коллегу на 60-ю годовщину первой конференции Движения неприсоединения.

Министр иностранных дел Сербии высоко оценил неизменную поддержку Ираном территориальной целостности и суверенитета Сербии, а также его поддержку в международных организациях.

Слакович недавно поздравил Амира Абдоллахияна с избранием новым министром иностранных дел Исламской Республики.

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