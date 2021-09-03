Легендарный иранский футболист прокомментировал голы Роналду

«Надеюсь, этот рекорд будет продолжаться», сказал Даеи.

36-летний футболист получил соответствующий сертификат после того, как оформил дубль в игре против Ирландии (2:1). Роналду забил 111 голов в матчах за национальные сборные и превзошел достижение иранца Али Даеи, у которого 109 мячей.

В сентябре 2020-го Даеи сказал: «Я искренне надеюсь, что Криштиану Роналду побьет мой рекорд по голам за сборную. Ни в коем случае не расстроюсь. Для меня было бы настоящей честью, если бы игрок такого класса смог меня обогнать. Криштиану Роналду – один из лучших игроков не только своего времени, но и всех времен. Он абсолютный феномен».