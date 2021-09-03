Иран готов отправить больше топлива в Ливан

Об этом Амир Абдоллахиян заявил во время телефонного разговора с бывшим министром иностранных дел и эмиграции Ливана Гебраном Бассилем, говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Ирана в пятницу.

Бассил поблагодарил Иран за продажу и поставку топлива в Ливан, а также поздравил Амира Абдоллахияна с назначением на посту министра иностранных дел Ирана.

Критикуя тех, кто намерен морить ливанский народ голодом для достижения своих политических целей, Бассил призвал к всеобщему расширению связей.

Он также передал Амирабдоллахяну послание президента Ливана Мишеля Ауна своему иранскому коллеге Эбрагиму Раиси.