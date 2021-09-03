3 сент. 2021 г., 16:56
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News Code: 84458819
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Иран готов отправить больше топлива в Ливан

Иран готов отправить больше топлива в Ливан

Тегеран, 3 сентября. ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что если ливанским торговцам и правительству понадобится больше топлива, Иран готов предоставить им это.

Об этом Амир Абдоллахиян заявил во время телефонного разговора с бывшим министром иностранных дел и эмиграции Ливана Гебраном Бассилем, говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Ирана в пятницу.

Бассил поблагодарил Иран за продажу и поставку топлива в Ливан, а также поздравил Амира Абдоллахияна с назначением на посту министра иностранных дел Ирана.

Критикуя тех, кто намерен морить ливанский народ голодом для достижения своих политических целей, Бассил призвал к всеобщему расширению связей.

Он также передал Амирабдоллахяну послание президента Ливана Мишеля Ауна своему иранскому коллеге Эбрагиму Раиси.

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