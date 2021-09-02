2 сент. 2021 г., 22:09
Journalist ID: 2388
News Code: 84458282
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Главы МИД двух стран поздравили Амир-Абдоллахияна с назначением министром иностранных дел

Главы МИД двух стран поздравили Амир-Абдоллахияна с назначением министром иностранных дел

Тегеран, 2 сентября, ИРНА - В послании Хосейну Амир-Абдоллахияну министры иностранных дел Ирландии и Туниса поздравил его с назначением новым министром иностранных дел Исламской Республики Иран и призвали к продолжению сотрудничества между двумя странами.

Глава МИД Ирландии Саймон Кавони в письме упомянул роль Ирландии как посредника в выполнении резолюции №2231 Совета Безопасности ООН о ядерной сделки и сказал, что в этой связи он провел конструктивные переговоры с иранскими правительственными чиновниками.

Ссылаясь на давние отношения и недавний визит министров иностранных дел двух стран в столицы друг друга, он призвал к продолжению сотрудничества и переговоров между двумя сторонами.

Также министр иностранных дел Туниса Осман Аль-Джаранди в официальной ноте поздравил с назначением Амир-Абдоллахияна министром иностранных дел Исламской Республики Иран.

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