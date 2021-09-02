Главы МИД двух стран поздравили Амир-Абдоллахияна с назначением министром иностранных дел

Глава МИД Ирландии Саймон Кавони в письме упомянул роль Ирландии как посредника в выполнении резолюции №2231 Совета Безопасности ООН о ядерной сделки и сказал, что в этой связи он провел конструктивные переговоры с иранскими правительственными чиновниками.

Ссылаясь на давние отношения и недавний визит министров иностранных дел двух стран в столицы друг друга, он призвал к продолжению сотрудничества и переговоров между двумя сторонами.

Также министр иностранных дел Туниса Осман Аль-Джаранди в официальной ноте поздравил с назначением Амир-Абдоллахияна министром иностранных дел Исламской Республики Иран.