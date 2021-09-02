Иран приняла успешное участие в культурно-художественной выставке российских международных военных соревнований

На этой выставке Исламская Республика Иран усилиями заместителя министра культуры и пропаганды обороны Генерального штаба вооруженных сил представила павильон, включающий исторические, культурные, религиозные, ремесленные символы, коллекцию книг га тему Ирано-иракской войны на русском языке и активно и успешно работает в этой сфере.

Павильон страны, который зрители и посетители встречали презентацией предметов роскошного искусства, символов древней истории Исламского Ирана, а также каллиграфии и детских развлечений, посетили ряд представителей оборонных и политических кругов.

Международный военный турнир «Россия-2021» стартовал 23 августа в 34 дисциплинах и продлится две недели в России как основной принимающей стране, а также в таких странах, как Иран, Китай, Беларусь, Казахстан, Сербия, Катар, Индия, Алжир, Вьетнам, Узбекистан и Армения. Найду.