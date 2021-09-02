Иран достиг прогресса в лечении артериального давления с расширением всеобщего охвата услугами здравоохранения

Результаты этого международного исследования, проведенного в сотрудничестве с профессорами и исследователями из Института эндокринологии и метаболизма Тегеранского университета медицинских наук и опубликованные в The Lancet, предоставляют первые сопоставимые оценки распространенности, диагностики, лечения и контроля гипертонии.

Согласно результатам этого исследования, прогресс в диагностике, лечении и контроле гипертонии сильно различается в разных странах. Некоторые страны со средним уровнем дохода в настоящее время опережают большинство стран с высоким уровнем дохода. Двойной подход к снижению распространенности гипертонии посредством первичной профилактики, а также улучшения лечения и контроля возможен не только в странах с высоким уровнем доходов, но и в странах с низким и средним уровнем доходов.

Исследователи полагают, что значительный прогресс в лечении гипертонии и борьбе с ней в некоторых странах со средним уровнем дохода, включая Коста-Рику, Казахстан, Южную Африку, Бразилию, Турцию и Иран, за последние три десятилетия свидетельствует о расширении всеобщего охвата услугами здравоохранения и укреплении первичной медико-санитарной помощи.