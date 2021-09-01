Рашид Мередов поздравил нового главу МИД Ирана с утверждением на посту

"Поздравляю Вас с назначением на пост министра иностранных дел Исламской Республики Иран и Вас всего наилучшего на новом посту", сказал глава МИД Туркменистана.

"Уверен, что мы продолжим наше тесное сотрудничество с целью укрепления традиционных братских и дружеских отношений между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран в интересах народов двух стран". заявил Мередов.

Абдоллахиян был в среду утвержден Меджлисом (парламентом) Ирана в качестве главы МИД после выдвижения его кандидатуры президентом Эбрахимом Раиси. За нового министра проголосовали 270 депутатов из 286.

До назначения главой МИД Абдоллахиян занимал пост советника спикера Меджлиса по международным делам. Кроме того, он обладает опытом работы в министерстве иностранных дел на должности заместителя министра.