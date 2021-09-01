АФК в своем заявлении высоко оценил нападающего футбольного клуба "Зенит" и национальной сборной Ирана Сердара Азмуна.

Это правда, что линия нападения Ирана сформирована хорошими нападающими, и многие нападающие приходили и уходили в этой команде, но Сардар Азмун присутствует как главный нападающий в сборной Ирана.

Азмун — 26-летний иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана. Второй бомбардир среди легионеров в истории чемпионатов России после бразильца Вагнера Лава.