1 сент. 2021 г., 18:41
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АФК: Азмун на пути к чемпионату мира

АФК: Азмун на пути к чемпионату мира

Тегеран, 1 сентября. ИРНА — Азиатская конфедерация футбола опубликовала отчет, в котором отобрала лучших игроков команд первой группы финального этапа отборочного турнира чемпионата мира. В нем Сардар Азмун также был назван звездой сборной Ирана на этом турнире.

АФК в своем заявлении высоко оценил нападающего футбольного клуба "Зенит" и национальной сборной Ирана Сердара Азмуна.

Это правда, что линия нападения Ирана сформирована хорошими нападающими, и многие нападающие приходили и уходили в этой команде, но Сардар Азмун присутствует как главный нападающий в сборной Ирана.

Азмун — 26-летний иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана. Второй бомбардир среди легионеров в истории чемпионатов России после бразильца Вагнера Лава.

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