Иран не позволит врагам подорвать региональную безопасность

Об этом заявил он на церемонии награждения победителей и торжественного закрытия конкурса "Глубина-2021", который проводился в рамках «Армейских международных игр – 2021» в период с 23 августа по 1 сентября 2021 года.

"Будьте уверены, мы никогда не позволим воинствующим странам нарушить безопасность и мир в регионе. Мы стоим на собственных ногах и сегодня защищаем акваторию региона", подчеркнул он.

Он добавил, что некоторые не хотят видеть дружбы свободных стран, и мы стараемся ежегодно проводить различные состязания армий мира с имеющимися возможностями и постоянно улучшать качество этих соревнований.

Конкурс "Глубина-2021" прошел в Исламской Республике Иран, на водолазном полигоне Военно-морской базы в морском порту города Конарак, на берегу Оманского залива. По итогам шести дней соревнований сборная команда ВМФ России и сборная команда ВМС Ирана набрали равное количество баллов - 5449, и заняли первое место в соревнованиях.