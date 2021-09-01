Очередной раунд переговоров между Ираном и Саудовской Аравией пройдет в ближайшее время

Масджеди заявил, что в ближайшее время состоится четвертый раунд переговоров между официальными лицами двух государств.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, также заявил о возможном продолжении переговоров между Ираном и Саудовской Аравией.

Он сообщил журналистам, что провел беседу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом в ходе Багдадского регионального саммита, который прошел в Ираке 28 августа. "Саудовский коллега сказал, что они ожидают завершения формирования нового правительства Ирана, после этого мы возобновим наши контакты", ­­сказал глава иранской дипломатии.