1 сент. 2021 г., 17:52
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News Code: 84457210
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Очередной раунд переговоров между Ираном и Саудовской Аравией пройдет в ближайшее время

Очередной раунд переговоров между Ираном и Саудовской Аравией пройдет в ближайшее время

Багдад, 1 сентября. ИРНА — Посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди заявил в интервью ИРНА, что четвертый раунд переговоров между Эр-Риядом и Тегераном пройдет в ближайшее время в Багдаде.

Масджеди заявил, что в ближайшее время состоится четвертый раунд переговоров между официальными лицами двух государств.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, также заявил о возможном продолжении переговоров между Ираном и Саудовской Аравией.

Он сообщил журналистам, что провел беседу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом в ходе Багдадского регионального саммита, который прошел в Ираке 28 августа. "Саудовский коллега сказал, что они ожидают завершения формирования нового правительства Ирана, после этого мы возобновим наши контакты", ­­сказал глава иранской дипломатии.

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