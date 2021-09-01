США подрывают региональную безопасность и стабильность

Ссылаясь на два десятилетия присутствия США в Афганистане, президент Ирана сказал, что "если мы посмотрим только на количество женщин и детей, которые были убиты и ранены в Афганистане за эти годы, мы увидим какая катастрофическая трагедия происходило в этой стране".

Отметив, что американское правительство должно нести ответственность перед мировым общественным мнением, Раиси сказал, что США вместо этого начинают пропагандистские кампании против других стран.

Разрабатывая внешнеполитические планы своего правительства, президент Раиси пообещал приложить все усилия для расширения торгово-экономического сотрудничества с соседними с Ираном странами.