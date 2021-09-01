В Иране произвели антизапотевающее нано стекло для самолетов

Стекло в самолете является самой уязвимой частью. Производители постоянно совершенствуют технологии его изготовления, уделяя особое внимание безопасности. Одной из проблем коммерческих самолетов является производство авиационных стекол кабины и пассажирского салона. Из-за сложной конструкции эти стекла пока производятся только в пяти странах мира.

В настоящее время, применяя некоторые покрытия с нанометровыми компонентами, можно предотвратить образование пара на поверхности стекла кабины. Такие покрытия не оказывают вредного воздействия на количество света, проходящего или рассеиваемого через лобовое стекло.

Стекло с покрытием нано предотвращает образование пара, и такие иранские авиакомпании, как Karun, Aseman, Iran Air, Qeshm, Waresh и Pouya используют продукцию отечественной инновационной компании.