Раиси поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Искренне поздравляю Вас народ Вашей страны с Днем независимости Узбекистана. Надеюсь, благодаря исторической и культурной общности двух стран и в свете совместных усилий, станем свидетелями дальнейшего, все более увеличивающегося развития взаимоотношений по всем направлениям в экономическом, политическом и культурном отраслях", говорится в послании Раиси.

"Усилия Правительств двух стран по выявлению и устранению возможных препятствий и максимальное использование существующих возможностях, могут стать важным шагом в обеспечении развития отношений и увеличении благосостояния наших народов", подчеркнул иранский президент.

Раиси пожелал Шавкату Мирзиёеву здоровья и успехов, а народу Республики Узбекистан счастья и процветания.