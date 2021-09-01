1 сент. 2021 г., 11:51
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News Code: 84456658
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Раиси поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Раиси поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Тегеран, 1 сентября. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 30-летней годовщиной Дня независимости Узбекистана, сообщили в пресс-службе иранского президента.

Искренне поздравляю Вас народ Вашей страны с Днем независимости Узбекистана. Надеюсь, благодаря исторической и культурной общности двух стран и в свете совместных усилий, станем свидетелями дальнейшего, все более увеличивающегося развития взаимоотношений по всем направлениям в экономическом, политическом и культурном отраслях", говорится в послании Раиси.

"Усилия Правительств двух стран по выявлению и устранению возможных препятствий и максимальное использование существующих возможностях, могут стать важным шагом в обеспечении развития отношений и увеличении благосостояния наших народов", подчеркнул иранский президент.
Раиси пожелал Шавкату Мирзиёеву здоровья и успехов, а народу Республики Узбекистан счастья и процветания.

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