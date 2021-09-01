Амир Абдоллахиян заявил о сотрудничестве ОАЭ с Ираном

"Я провел позитивные переговоры с премьер-министром АЭИ шейхом Мохаммедом бен Рашидом в кулуарах регионального саммита в Багдаде", написал иранский министр. "Мы в этих переговорах заявили о воле лидеров двух стран для укрепления отношений, и подчеркнули важность братских связей", добавил он.

Он отметил, что Иран и ОАЭ могут предпринять шаги для сотрудничества и реализации соседней политики и дипломатии.

По его словам, Иран взаимодействует с соседними странами для развития двусторонних связей и достижения регионального сотрудничества.

Напомним, региональный саммит Багдада 28 августа прошел в столице Ирака.