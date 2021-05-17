Восстановление прав палестинцев – глобальная ответственность: Иран

Он в заявлении на арабском языке резко осудил жесткие нападения сионистского режима на сектор Газа как яркий пример нарушения прав человека и международных прав, в результате которых были убиты десятки палестинских мирных жителей, в том числе дети и женщины, и несколько жилых домов были разрушены.
Он выразил сожаление тем, что из-за бесстыдной поддержки западных стран нападения сионистского режима усиливаются, Хатибзаде подчеркнув, что палестинцы борются за восстановление своих прав.
"К тому времени, когда палестинцы получат все свои права и восстановят суверенитет над своей страной, сопротивление станет единственным законным способом противодействия оккупации сионистского режима", добавил пресс-секретарь МИД ИРИ.
Хатибзаде сказал, что восстановление прав палестинского народа – это не просто проблема арабо-исламского мира, а глобальная ответственность. Он добавил, что Исламская Республика Иран наряду с другими мусульманскими странами и всеми миролюбивыми людьми мира привержены защите угнетенных людей и поддерживает палестинцев.
Иранский дипломат призвал все мусульманские страны, организации и правительства объединиться и противостоять террористическим действиям сионистского режима, предлагая признать военные акты Израиля геноцидом и преступлением против человечности.
Он предупредил, что сионистский режим пытается дестабилизировать регион для достижения своих зловещих целей, которые в конечном итоге поставят под угрозу глобальный мир и безопасность.
Хатибзаде также призвал Совет Безопасности ООН выполнить свои обязанности и оказать давление на сионистский режим, чтобы он прекратил нападения на Газу.
Он назвал референдум с участием настоящих палестинцев, включая мусульман, христиан и евреев единственным решением проблемы Палестины.
Тегеран, 17 мая. ИРНА. Восстановление прав палестинской нации – это не просто проблема арабо-исламского мира, а глобальная ответственность. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в понедельник.
Он в заявлении на арабском языке резко осудил жесткие нападения сионистского режима на сектор Газа как яркий пример нарушения прав человека и международных прав, в результате которых были убиты десятки палестинских мирных жителей, в том числе дети и женщины, и несколько жилых домов были разрушены.
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