Восстановление прав палестинцев – глобальная ответственность: Иран

Он в заявлении на арабском языке резко осудил жесткие нападения сионистского режима на сектор Газа как яркий пример нарушения прав человека и международных прав, в результате которых были убиты десятки палестинских мирных жителей, в том числе дети и женщины, и несколько жилых домов были разрушены.

Он выразил сожаление тем, что из-за бесстыдной поддержки западных стран нападения сионистского режима усиливаются, Хатибзаде подчеркнув, что палестинцы борются за восстановление своих прав.

"К тому времени, когда палестинцы получат все свои права и восстановят суверенитет над своей страной, сопротивление станет единственным законным способом противодействия оккупации сионистского режима", добавил пресс-секретарь МИД ИРИ.

Хатибзаде сказал, что восстановление прав палестинского народа – это не просто проблема арабо-исламского мира, а глобальная ответственность. Он добавил, что Исламская Республика Иран наряду с другими мусульманскими странами и всеми миролюбивыми людьми мира привержены защите угнетенных людей и поддерживает палестинцев.

Иранский дипломат призвал все мусульманские страны, организации и правительства объединиться и противостоять террористическим действиям сионистского режима, предлагая признать военные акты Израиля геноцидом и преступлением против человечности.

Он предупредил, что сионистский режим пытается дестабилизировать регион для достижения своих зловещих целей, которые в конечном итоге поставят под угрозу глобальный мир и безопасность.

Хатибзаде также призвал Совет Безопасности ООН выполнить свои обязанности и оказать давление на сионистский режим, чтобы он прекратил нападения на Газу.

Он назвал референдум с участием настоящих палестинцев, включая мусульман, христиан и евреев единственным решением проблемы Палестины.