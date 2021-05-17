17 мая 2021 г., 16:23
Journalist ID: 2390
News Code: 84332485
0 Persons

Tags

ИРНА и Спутник обсудили региональное сотрудничество Ирана и России

ИРНА и Спутник обсудили региональное сотрудничество Ирана и России

Тегеран, 17 мая, ИРНА – Четвертый вебинар информационных агентств ИРНА и Спутник в понедельник прошел на тему "Региональное сотрудничество Ирана и России".

Замглавы новостной службы на иностранных языках Иван Захаров, корреспондент русской службы ИРНА Марьям Ансари и корреспондент английской службы ИРНА Али Изади на этой видео-конференции обсудили сотрудничество Ирана и России в Южном Кавказе (Карабах), взаимодействия Тегерана и Москвы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

ИРНА и Спутник обсудили региональное сотрудничество Ирана и России
Стороны обсудили общую позицию Ирана и России по важным региональным и международным вопросам. Они также обменялись мнениями о взаимодействии двух стран в Сирии и переговорах по ядерной сделке в Вене.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha