ИРНА и Спутник обсудили региональное сотрудничество Ирана и России

Замглавы новостной службы на иностранных языках Иван Захаров, корреспондент русской службы ИРНА Марьям Ансари и корреспондент английской службы ИРНА Али Изади на этой видео-конференции обсудили сотрудничество Ирана и России в Южном Кавказе (Карабах), взаимодействия Тегерана и Москвы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.



Стороны обсудили общую позицию Ирана и России по важным региональным и международным вопросам. Они также обменялись мнениями о взаимодействии двух стран в Сирии и переговорах по ядерной сделке в Вене.

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