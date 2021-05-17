Иран – один из ведущих стран в поддержке чаяния Палестины

Он в телефонном разговоре с генеральным директором всемирной ассамблеи исламского пробуждения Али Акбаром Велайати отметил, что сопротивление считается символом героизма, а Кудс – символ святости. "Сегодня палестинский народ объединился повсюду, и эта битва за поддержку Кудса и мечети Аль-Акса продолжается с участием всех палестинцев", добавил он.

Хания попросил передать привет верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

Велайати также в этом телефонном разговоре заявил, палестинский народ более 25 лет показали сопротивление в отношении преступлений сионистского режима и боролся с преступниками.

"Верховный лидер всегда подчеркнул необходимость всесторонней поддержки палестинского народа как важнейший вопрос исламского мира", отметил иранский чиновник.