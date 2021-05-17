Иран – один из ведущих стран в поддержке чаяния Палестины

Он в телефонном разговоре с генеральным директором всемирной ассамблеи исламского пробуждения Али Акбаром Велайати отметил, что сопротивление считается символом героизма, а Кудс – символ святости. "Сегодня палестинский народ объединился повсюду, и эта битва за поддержку Кудса и мечети Аль-Акса продолжается с участием всех палестинцев", добавил он.
Хания попросил передать привет верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.
Велайати также в этом телефонном разговоре заявил, палестинский народ более 25 лет показали сопротивление в отношении преступлений сионистского режима и боролся с преступниками.
"Верховный лидер всегда подчеркнул необходимость всесторонней поддержки палестинского народа как важнейший вопрос исламского мира", отметил иранский чиновник.
Тегеран, 17 мая, ИРНА - Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил позицию Исламской Республики Иран по Палестине, и назвал Иран одним из ведущих стран в поддержке чаяния Палестины и аль-Кудса.
Он в телефонном разговоре с генеральным директором всемирной ассамблеи исламского пробуждения Али Акбаром Велайати отметил, что сопротивление считается символом героизма, а Кудс – символ святости. "Сегодня палестинский народ объединился повсюду, и эта битва за поддержку Кудса и мечети Аль-Акса продолжается с участием всех палестинцев", добавил он.
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