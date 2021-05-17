Иран получил вторую партию вакцины от коронавируса из квоты COVAX

COVAX - это механизм, которым совместно управляют Коалиция за эпидемиологические инновации (CEPI), Всемирный альянс по вакцинам (ГАВИ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в котором Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) играет ключевую роль.

Согласно отчету, новая партия вакцины от коронавируса является второй партией вакцины COVAX в Иран, и в будущем ЮНИСЕФ доставит следующую партию вакцины, выделенной Ирану, в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения и медицинского образования.

Отправленная в Иран партия вакцины AstraZeneca, произведенной итальянской компанией Catalent Anagni, была доставлена ​​представителям Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования в международном аэропорту имама Хомейни в воскресенье вечером, 16 мая.