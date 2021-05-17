Постпред Ирана: Защита от угнетения и агрессии - неотъемлемое право палестинцев

Как сообщает ИРНА, Маджид Тахт-Раванчи в воскресенье в Совете Безопасности ООН для обзора последних событий в Палестине заявил: «Одновременно с этим заседанием жестокие силы израильского режима совершают настоящую резню в Палестине, особенно в Секторе Газы. К настоящему времени погибли 192 человека, в том числе 58 детей и 34 женщины».

«Вопрос в том, почему израильские силы совершают такие преступления? Потому что палестинцы подняли свой голос против израильских сил, которые хотят захватить земли их предков в палестинских районах Восточного Иерусалима, в Шейх-Джаррахе, Сильване и других районах», - отметил он.

«На Совет Безопасности возложена особая ответственность в этом отношении, и, если он продолжит играть свою роль, Генеральная Ассамблея ООН должна принять необходимые меры против израильских агрессоров», - заключил он.