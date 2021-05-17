17 мая 2021 г., 09:06
Journalist ID: 2388
News Code: 84331843
0 Persons

Постпред Ирана: Защита от угнетения и агрессии - неотъемлемое право палестинцев

Постпред Ирана: Защита от угнетения и агрессии - неотъемлемое право палестинцев

Тегеран, 17 мая, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи призвал палестинцев защитить себя от угнетения и агрессии и сказал, что смертельное молчание и абсолютное и неоправданное бездействие Совета Безопасности серьезно подтолкнули Израиль к совершению новых преступлений с еще большей жестокостью.

Как сообщает ИРНА, Маджид Тахт-Раванчи в воскресенье в Совете Безопасности ООН для обзора последних событий в Палестине заявил: «Одновременно с этим заседанием жестокие силы израильского режима совершают настоящую резню в Палестине, особенно в Секторе Газы. К настоящему времени погибли 192 человека, в том числе 58 детей и 34 женщины».

«Вопрос в том, почему израильские силы совершают такие преступления? Потому что палестинцы подняли свой голос против израильских сил, которые хотят захватить земли их предков в палестинских районах Восточного Иерусалима, в Шейх-Джаррахе, Сильване и других районах», - отметил он.

«На Совет Безопасности возложена особая ответственность в этом отношении, и, если он продолжит играть свою роль, Генеральная Ассамблея ООН должна принять необходимые меры против израильских агрессоров», - заключил он.

Your Comment

You are replying to: .
captcha