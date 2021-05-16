Федерация дзюдо Ирана обжаловала решение Всемирной федерации

После чемпионата мира 2019 года Всемирная федерация дзюдо навсегда приостановила деятельность иранской федерации. После жалобы Ирана Верховный суд спорта постановил, что срок запрета должен быть уточнен. После того, как Всемирная федерация вынесла постановление CAS, на этот раз иранское дзюдо было приостановлено на четыре года.

Сегодня в воскресенье Федерация дзюдо Ирана объявила о повторной апелляции на постановление Дисциплинарного комитета Всемирной федерации, объявила: «В кулуарах чемпионата Азии Визер, президент Всемирной федерации, снова настаивал на выполнении предварительного условия, которое противоречило Олимпийской хартии и ранее было отменено спортивным арбитражем. К сожалению, после чемпионата Азии дисциплинарный комитет Всемирной федерации проголосовал за запрет иранского дзюдо на четыре года без приглашения иранских представителей».