Иранские суди будут присутствовать в отборочных матчах чемпионата мира

Отборочные матчи Кубка мира в Катаре в Азии будут проводиться централизованно в восьми странах с участием трех судейских бригад из Ирана, которые будут судить эти важные соревнования.

Алиреза Фагани вместе с Мохаммадом Резой Мансури и Мохаммадом Резой Аболфазли отправятся в Южную Корею в восьмой группе этого турнира. В группе играют сборные Ливана, Северной Кореи, Туркменистан, Шри-Ланка и Южной Кореи.

Моуд Боньяди-Фард отправится в Катар с Али Мирзабейги и Саидом Гасеми в пятой группе и будет судить игры Омана, Индии, Афганистана и Катара. Хасан Акрами вместе с Алирезой Ильдромом и Хасаном Захири будут судить одиночный матч между сборными Японии и Мьянмы в Японии. Паям Хейдари также является четвертым судьей в этом матче.

Эти соревнования пройдут одновременно в восьми группах с 13 по 25 июня, в третьей группе присутствует сборная Ирана.