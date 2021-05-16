16 мая 2021 г., 20:33
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Иранские суди будут присутствовать в отборочных матчах чемпионата мира

Иранские суди будут присутствовать в отборочных матчах чемпионата мира

Тегеран, 16 мая, ИРНА - ФИФА пригласила международных судей иранского футбола судить отборочные матчи ЧМ-2022 в Катаре.

Отборочные матчи Кубка мира в Катаре в Азии будут проводиться централизованно в восьми странах с участием трех судейских бригад из Ирана, которые будут судить эти важные соревнования.

Алиреза Фагани вместе с Мохаммадом Резой Мансури и Мохаммадом Резой Аболфазли отправятся в Южную Корею в восьмой группе этого турнира. В группе играют сборные Ливана, Северной Кореи, Туркменистан, Шри-Ланка и Южной Кореи.

Моуд Боньяди-Фард отправится в Катар с Али Мирзабейги и Саидом Гасеми в пятой группе и будет судить игры Омана, Индии, Афганистана и Катара. Хасан Акрами вместе с Алирезой Ильдромом и Хасаном Захири будут судить одиночный матч между сборными Японии и Мьянмы в Японии. Паям Хейдари также является четвертым судьей в этом матче.

Эти соревнования пройдут одновременно в восьми группах с 13 по 25 июня, в третьей группе присутствует сборная Ирана.

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