Зариф: Мы должны создать институциональную кампанию против сионистского режима апартеида

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил на виртуальной экстренной встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, посвященной преступлениям сионистского режима и последним событиям в Палестине, что «наблюдая, как сионистские силы совершают самые ужасные преступления против наших братьев и сестер в оккупированной Палестине, я хотел бы начать с благодарности за своевременную организацию этой встречи».

«Ни в чем не повинные мужчины, женщины и дети становятся жертвами самых смертоносных и передовых программных войн. Дома сносят, а их обитатели в еще в них. Все, что осталось от инфраструктуры Газы, включая электричество и воду, было практически уничтожено. Сейчас мы сталкиваемся с грубыми и организованными нарушениями прав человека, гуманитарного права и международного права», - заявил он.

«Мы должны активно работать в Организации Объединенных Наций, чтобы созвать экстренное заседание Генеральной Ассамблеи для решения этой проблемы», - отметил он.

«Исламская Республика Иран, как всегда, протягивает всем вам руку дружбы. Мы готовы отложить в сторону все разногласия и объединиться в защите прав палестинского народа любыми законными политическими и правовыми средствами», - заключил он.