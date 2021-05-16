16 мая 2021 г., 17:44
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News Code: 84331416
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Зариф: Мы должны создать институциональную кампанию против сионистского режима апартеида

Зариф: Мы должны создать институциональную кампанию против сионистского режима апартеида

Тегеран, 16 мая, ИРНА - «Мы должны начать институциональную правовую и политическую кампанию против сионистского режима апартеида на региональном и международном уровнях», - глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил на виртуальной экстренной встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, посвященной преступлениям сионистского режима и последним событиям в Палестине, что «наблюдая, как сионистские силы совершают самые ужасные преступления против наших братьев и сестер в оккупированной Палестине, я хотел бы начать с благодарности за своевременную организацию этой встречи».

«Ни в чем не повинные мужчины, женщины и дети становятся жертвами самых смертоносных и передовых программных войн. Дома сносят, а их обитатели в еще в них. Все, что осталось от инфраструктуры Газы, включая электричество и воду, было практически уничтожено. Сейчас мы сталкиваемся с грубыми и организованными нарушениями прав человека, гуманитарного права и международного права», - заявил он.

«Мы должны активно работать в Организации Объединенных Наций, чтобы созвать экстренное заседание Генеральной Ассамблеи для решения этой проблемы», - отметил он.

«Исламская Республика Иран, как всегда, протягивает всем вам руку дружбы. Мы готовы отложить в сторону все разногласия и объединиться в защите прав палестинского народа любыми законными политическими и правовыми средствами», - заключил он.

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