Рухани: Палестина - самый важный и живой общий вопрос исламской уммы

Во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в воскресенье Рухани поздравил правительство и народ с Уразой-байрамом, заявив: «Исламские страны, особенно Иран и Турция, как две важные и влиятельные страны в регионе, должны сотрудничать и работать вместе, чтобы использовать все доступные ресурсы, включая потенциал международных институтов, таких как Организация Объединенных Наций и Организация исламского сотрудничества, для противодействия агрессии и преступлениям сионистского режима».

Рухани также подчеркнул необходимость разделять позиции и укреплять сотрудничество Тегерана и Анкары для разрешения региональных кризисов, включая Сирию и Йемен, и добавил: «Продолжение этого сотрудничества в форме переговоров в Астане может помочь ускорить разрешение кризисов».