250 парламентариев Ирана поддержали ось сопротивления в Священном Кудсе

Ниже приводится заявление парламентариев.

Прошло почти восемь десятилетий со времени преступлений и убийств сионистского режима, но победа Исламской революции пробудила различные народы и привела их к тому, что эту «злокачественную опухоль» необходимо искоренить.

Иранский парламент попытается установить региональный и международный консенсус против жестокого сионистского режима через парламентские отношения с другими странами и освободить Священный Кудс от оккупации узурпаторами.

По словам Верховного лидера революции, который говорит, что каждый должен выступить против сионистского режима, мы поддерживаем также это. Иранский парламент не отказывался и не откажется от материальной или духовной возможности в достижении целей сопротивления.