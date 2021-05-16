16 мая 2021 г., 15:20
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News Code: 84331269
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Министры иностранных дел исламских стран призвали положить конец преступлениям Израиля

Министры иностранных дел исламских стран призвали положить конец преступлениям Израиля

Тегеран, 16 мая, ИРНА - министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф принял участие в виртуальной экстренной встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

Согласно данным ИРНА, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф присутствовал на виртуальной экстренной встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которая проводится по преступлениям сионистского режима и последним событиям в Палестине.

Несколько часов назад министры иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества провели вебинар, в котором призвали к поддержке палестинского народа и необходимости положить конец преступлениям сионистского режима в Палестине.

Ранее в телефонном разговоре с генеральным секретарем организации «Исламский джихад Палестины» в Бейруте министр иностранных дел подтвердил неизменную поддержку и сопротивление Исламской Республикой Иран палестинского народа.

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