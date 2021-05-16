Атака на СМИ - безумие сионизма по цензуре преступлений против палестинцев

Согласно данным ИРНА, вчера 15 мая сионистский режим, нарушив международное право, нанес удар по башне Аль-Джалаа в Газе, где, помимо жилых домов, располагался ряд офисов международных СМИ.

«Сионисты не терпят услышать правду о разрушении здания международных СМИ в Газе», - сказал глава Британской исламской комиссии по правам человека Масуд Шаджрех. – «Кто бы ни раскрыл правду на каком-либо уровне, они используют любую силу, включая авиаудары, чтобы угрожать им и останавливать их», - отметил он.

Глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Назар Аббуд также обвинил в сионистских преступлениях зеленый свет Соединенных Штатов и Европы и сказал, что Совет Безопасности должен ввести санкции против Израиля.

Высокопоставленный член крупнейшего антивоенного движения Великобритании Стивен Белл заявил, что «снос информационных агентств в Газе оккупационным режимом в Иерусалиме является символом атаки на свободу слова и попыткой монополизировать информацию о преступлениях в оккупированной Палестине».

Стивен Белл сказал, что «в нынешней войне израильское правительство полно решимости не допустить распространения новостей, что противоречит свободному потоку информации. Палестинцы и свободолюбивые люди мира не уступят монополии на информацию произраильских и империалистических источников».