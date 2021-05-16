Суперкомпьютер "Симург" представлен в Иране

Суперкомпьютер "Симург" на основе технологии виртуализации и облачных вычислений был создан на площади около 250 квадратных метров с возможностью расширения до 400 квадратных метров.

Серверная стойка этого суперкомпьютера - 42U. Симург создан на основе третьей уровне стандарта TIA-942, и может поддерживать вычислительную мощность 5 петафлопсов (увеличится до 10 петафлопсов в дальнейшем).

Иран попал в список 30 стран, которые имеют суперкомпьютеры с производительностью петафлопс.