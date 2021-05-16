МИД Ирана следит за массовой гибелью 170 нерп на Каспии

Он отметил, что за последние годы умерли многие каспийские нерпы (тюленей), выразив надежду на надлежащий ответ России на этот вопрос.

Мир-Шекар также сообщил о составлении документа национальной программы для охраны каспийских нерп, находящихся на грани вымирания.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа – единственное млекопитающее Каспийского моря, и в последние годы этот вид оказался под угрозой исчезновения.

"К сожалению, мы в Каспийском море сталкиваемся с такими проблемами, как рыболовство, попадание загрязняющих веществ с суши в море, проникновение патогенов, особенно вирусных заболеваний, охота на каспийских тюленей на севере Каспийского моря, снижение уровня льда, движение ледоколов в районах, где каспийские тюлени размножаются и проводят младенчество и отсутствие охраняемых пляжей для каспийских тюленей", отметил он.

В 2008 году Международным союзом охраны природы каспийскому тюленю был присвоен статус находящийся под угрозой исчезновения (Endangered). В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.