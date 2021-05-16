Аргентинский бизнесмен принял ислам в Иране

Он назвал себя "Реза", приняв новую религию. "Я уже 3 года занимаюсь торговлей в Иране, и в это время познакомился с культурой страны и исламом", отметил он.

Когда Реза решил принять ислам, он отправился в Мешхед. "В тот момент, когда я впервые увидел храм имама Резы (мир ему!), чувствовал странную духовность, которая раньше никогда не испытывал в жизни", сказал аргентинский бизнесмен.

За последние годы большое число последователей других религий приняли ислам в Иране.