16 мая 2021 г., 10:44
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Аргентинский бизнесмен принял ислам в Иране

Аргентинский бизнесмен принял ислам в Иране

Мешхед, 16 мая, ИРНА - Аргентинский бизнесмен Фабиан Гарсия в священном городе Мешхед принял ислам.

Он назвал себя "Реза", приняв новую религию. "Я уже 3 года занимаюсь торговлей в Иране, и в это время познакомился с культурой страны и исламом", отметил он.
Когда Реза решил принять ислам, он отправился в Мешхед. "В тот момент, когда я впервые увидел храм имама Резы (мир ему!), чувствовал странную духовность, которая раньше никогда не испытывал в жизни", сказал аргентинский бизнесмен.
За последние годы большое число последователей других религий приняли ислам в Иране.

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