16 мая 2021 г., 08:51
Journalist ID: 2388
News Code: 84330558
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Зариф прибыл в Рим с визитом

Зариф прибыл в Рим с визитом

Тегеран, 16 мая, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Рим для встречи с официальными лицами Италии и Ватикана.

Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Рим для встречи с официальными лицами Ватикана и Италии.

В ходе визита, помимо обсуждения расширения совместного сотрудничества в сфере двусторонних отношений, министр иностранных дел также обсудит сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес на международном уровне.

Глава дипломатической службы страны начал свое европейское турне с минувшего четверга с поездки в Мадрид, столицу Испании. В Испании Зариф встретился с министром иностранных дел Испании Араншей Гонсалес Лайя, чтобы обсудить последнее состояние отношений между двумя странами в различных политических и экономических областях.

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