15 мая 2021 г., 23:45
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News Code: 84330417
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592 кандидата зарегистрированы для участия в президентских выборах Ирана

592 кандидата зарегистрированы для участия в президентских выборах Ирана

Тегеран, 15 мая. ИРНА — Число людей, зарегистрировавшихся для участия в предстоящей президентской гонке в Иране, составило менее 592 человека.

Об этом заявил в субботу руководитель избирательной штаб-квартиры Ирана Джамал Араф.

Регистрация кандидатов, желающих баллотироваться в президенты, официально началась  11 мая утром и завершилась вечером 15 мая.

Согласно конституции, кандидат на пост главы исполнительной власти в ИРИ должен быть не моложе 40 и старше 75 лет. Будущий президент обязан обладать управленческим опытом сроком не менее четырех лет, не иметь судимости и владеть, как минимум, степенью магистра наук.

Кандидатуры подавших документы для участия в выборах должны быть одобрены Советом стражей конституции Ирана в течение 5-10 дней.

Президентские выборы в Иране пройдут 18 июня.

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