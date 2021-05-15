В Иране стартовал Международный турнир по теннису среди юношей и девушек до 18 лет

В международном турнире по теннису в Ширазе принимают участие 112 спортсменов из Румынии, Турции, Франции, Германии, России, Дании, Великобритании, Бельгии и Ирана.
Соревнования, которые начались в субботу, 15 мая продолжатся до 22 мая.
Тегеран, 15 мая. ИРНА — Международный турнир по теннису среди юношей и девушек до 18 лет стартовал в иранском городе Шираз с участием 9 стран.
В международном турнире по теннису в Ширазе принимают участие 112 спортсменов из Румынии, Турции, Франции, Германии, России, Дании, Великобритании, Бельгии и Ирана.
Соревнования, которые начались в субботу, 15 мая продолжатся до 22 мая.
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