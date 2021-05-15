В Иране стартовал Международный турнир по теннису среди юношей и девушек до 18 лет

Тегеран, 16 мая, ИРНА – Уже недавно были найдены 170 погибших каспийских нерп на берегах, мы ведем переговоры с Россией через МИД, чтобы официально узнать причину гибели нерп. Об этом заявил глава Управления по защите морской экосистем и прибрежных пляжей при организации по охране окружающей среды Ирана Давуд Мир-Шекар в воскресенье.