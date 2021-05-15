Иран раскритиковал исламские страны за пассивность в отношении нападений на Газу

«Какие преступления должны совершить сионисты, чтобы мусульманские страны созвали заседание Организации исламских стран? Созвать заседание ОИС на уровне лидеров – наименьшее, что исламские правительства могут сделать для угнетенного палестинского народа», написал он в Twitter.

«Те арабские страны, которые вчера протянули Израилю руку дружбы под предлогом мира, сегодня должны нести ответственность за кровь палестинских детей, слезы их матерей и крики палестинских отцов», - отметил Багери-Кани.

Он подчеркнул, что когда-то сектор Газа был назван местом, где права человека были нарушены при поддержке США и Европы; но сегодня он превратился в самое большое место для убийства людей.

«Я на встрече с послом Сирии в Тегеране сказал, что сегодня движение Сопротивления сильнее, чем когда-либо, в то время как сионистский режим слабее, чем когда-либо», отметил он.

«Новая интифада в Газе доказала, что ни меч невежества, используемый некоторыми арабскими странами, и ни преступления сионистов, не ослабят сопротивление палестинских мужчин, женщин и детей», - добавил он.

Затем он призвал международное сообщество защитить угнетенных палестинцев и выступить против сионистов. «Палестина жива и дышит», написал он.

По последним данным, 126 человек, в том числе 31 ребенок и 20 женщин, были убиты в результате нападений сионистского режима на Газу в последние дни.