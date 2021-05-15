Глава судебной власти Ирана борется за президентское кресло

Раиси, который был главным соперником нынешнего президента Ирана Хасана Рухани на президентских выборах 2017 года, в субботу официально зарегистрировался кандидатом президентских выборов 2021 года в избирательном штабе МВД страны.
За Ибрахима Раиси проголосовали 15,8 миллиона человек в последних президентских выборах.
За последние четыре дня в качестве кандидатов зарегистрировались 304 человек.
Официальный представитель избирательной штабы Эсмаиль Мусави сообщил, что кандидаты могут зарегистрироваться в президенты лишь до 18 часов по местному времени (16:30 мск.).
13-е президентские выборы, шестой тур выборов муниципальных советов городов и сел и первый промежуточный срок на 11-й тур парламентских выборов в Иране запланированы на 18 июня.
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Тегеран, 15 мая, ИРНА - Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси сегодня зарегистрировался кандидатом на 13-ых президентских выборах Ирана.
Раиси, который был главным соперником нынешнего президента Ирана Хасана Рухани на президентских выборах 2017 года, в субботу официально зарегистрировался кандидатом президентских выборов 2021 года в избирательном штабе МВД страны.
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