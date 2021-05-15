В Москве открылась выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров»

Посол Ирана в Москве Казем Джалали на церемонии открытия выставки выразил радость тем, что сокровище иранской культуры, которые явялются выразительными нашей богатой цивилизации, спустя 50 лет выставлены в музее Востока.

Он отметил, что исторические предметы говорят с нами на языке культуры и искусства на этой выставке.

Директор Государственного музея востока Александр Седов также на этой церемонии назвал Иран одним из ведущих стран в области культуры и искусства. Он добавил, что большая часть экспонатов выставляется впервые.

Масштабный выставочный проект познакомит зрителей с малоизвестной широкой публике страницей иранской истории и искусства — периодом конца XVIII-начала XX вв. и займет весь выставочный комплекс музея —7 залов.



Впервые в России в одном пространстве собрано более 300 предметов из богатейшей иранской коллекции музея Востока: произведения живописи и миниатюры, керамика и стекло, изделия из дерева и художественный металл, ковры и расписные ткани, манускрипты и оружие. Выставка также дополнена историческими документами из Государственного Архива РФ, экспонатами из фонда Марджани, а также фотоматериалами из Кунсткамеры (МАЭ РАН). Большая часть экспонатов никогда не покидала фонды музея и выставляется впервые.

Экспозиция концептуально поделена на ряд тематических разделов и исследует разные стороны жизни иранского общества XIX – начала XX века: идеологию верховной власти, религиозные практики и народные суеверия, взаимоотношения с иностранцами и воздействие европейской моды, военные традиции и мастерство ремесленников, а также бытовую культуру, в которой современные новшества сочетались с устоявшимися обычаями.

Коллекция каджарского искусства Государственного музея Востока насчитывает более 1000 предметов искусства и является одной из самых представительных в мире — наряду с собраниями парижского Лувра, музея Виктории и Альберта в Лондоне и Государственного Эрмитажа.

Каджарская династия пришла к власти в Иране в последней четверти XVIII в. после долгой междоусобной борьбы.



Произведения каджарского искусства не похожи на изысканные шедевры предшествующих эпох, но в них живет во всех противоречиях породившее их время. Наивные и многозначные, грубоватые и обаятельные, красочные и жизнеутверждающие, они бросают отблеск небывалой роскоши и сказочной фантазии на закатный период иранского средневековья.

Выставка продлится до 25 июля