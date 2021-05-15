15 мая 2021 г., 11:42
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Объем торговли между Ираном и Арменией превысит $1 млрд

Объем торговли между Ираном и Арменией превысит $1 млрд

Тегеран, 15 мая, ИРНА – Объем торговли между Ираном и Арменией за год превысит $1 млрд, создав свободную зону на соседних границах. Об этом сообщил глава совместной торгово-промышленной палаты Ирана и Армении Эрвик Яриджанян.

Он в интервью ИРНА заявил, что зона свободной торговли (ЗСТ) Мегри в Армении вскоре будет основана рядом с ЗСТ Арас в Иране, который может привести к развитию торговли между двумя странами.
По его словам, объем торговли между Тегераном и Ереваном составил около 500 млрд долларов за последние годы.
«Это соседство обеспечит свободную ситуацию обеим странам для упрощения торговооборота, и может увеличить объем торговли страны до 1 млрд 200 млн долларов за год», добавил он.
Согласно последним данным Высшего совета зон свободной торговли Ирана, экспорт из ЗСТ и специальных зон торговли страны составил 854 млн и более 13 млрд долларов, соответственно. Торговый баланс ЗСТ и специальных зон торговли также составил 154 млн долларов и более 10 млрд долларов.
В Иране есть 7 зон свободной торговли: Киш, Кешм, Чабахар, Арас, Анзали, Арванд и Маку.

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