Али Лариджани зарегистрировался кандидатом на президентских выборах в Иране

Он в субботу утром в избирательном штабе МВД Ирана официально зарегистрировался кандидатом президентских выборов 2021 года.

За последние четрые дня в качестве кандидатов зарегистрировались 304 человек.

Официальный представитель избирательной штабы Эсмаиль Мусави сообщил, что кандидаты могут зарегистрироваться в президенты лишь до 18 часов по местному времени (16:30 мск.).

13-е президентские выборы, шестой тур выборов муниципальных советов городов и сел и первый промежуточный срок на 11-й тур парламентских выборов в Иране запланированы на 18 июня.



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