15 мая 2021 г., 09:39
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Али Лариджани зарегистрировался кандидатом на президентских выборах в Иране

Али Лариджани зарегистрировался кандидатом на президентских выборах в Иране

Тегеран, 15 мая, ИРНА - Бывший спикер иранского парламента и советник верховного лидера будет бороться за президентское кресло на 13-ых президентских выборах Ирана.

Он в субботу утром в избирательном штабе МВД Ирана официально зарегистрировался кандидатом президентских выборов 2021 года. 
За последние четрые дня в качестве кандидатов зарегистрировались 304 человек.
Официальный представитель избирательной штабы Эсмаиль Мусави сообщил, что кандидаты могут зарегистрироваться в президенты лишь до 18 часов по местному времени (16:30 мск.).  
13-е президентские выборы, шестой тур выборов муниципальных советов городов и сел и первый промежуточный срок на 11-й тур парламентских выборов в Иране запланированы на 18 июня.
 
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