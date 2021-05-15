Али Лариджани баллотировался в президенты Ирана

Он сегодня в избирательном штабе МВД Ирана и официально зарегистрировался кандидатом президентских выборов 2021 года.
За последние четрые дня в качестве кандидатов зарегистрировались 304 человек.
Официальный представитель избирательной штабы Эсмаиль Мусави сообщил, что кандидаты могут зарегистрироваться в президенты лишь до 18 часов по местному времени (16:30 мск.).
13-е президентские выборы, шестой тур выборов муниципальных советов городов и сел и первый промежуточный срок на 11-й тур парламентских выборов в Иране запланированы на 18 июня.
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Тегеран, 15 мая, ИРНА - Бывший спикер иранского парламента и советник верховного лидера в субботу утром зарегистрировался в 13-ые президентские выборы Ирана.
Он сегодня в избирательном штабе МВД Ирана и официально зарегистрировался кандидатом президентских выборов 2021 года.
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