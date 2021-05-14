Достигнуто первоначальное инвестиционное соглашение Ирана в Афганистане на $5,3 млрд

«Согласно договоренностям, Иран инвестирует 5,3 миллиарда долларов в транспортные и инфраструктурные проекты Афганистана, а также в экспорт инженерно-технических услуг в рамках переговоров по деталям проектов и компаний, которые будут работать в Афганистане», - сказал он.

Объясняя важные проекты, которые будут реализованы с иранскими инвестициями в Афганистане, советник министра дорог и городского развития сказал: «Проект железной дороги Герат-Мазари-Шариф на севере Афганистана является одним из проектов, запланированных и завершенных иранскими компаниями. Этот железнодорожный маршрут может обеспечить железнодорожное сообщение между Ираном и Центральной Азией и Китаем».

«В области строительства дорог были проведены хорошие переговоры с Афганистаном, и Министерство общественных работ представило Ирану важные проекты, которые важны для Афганистана с точки зрения транзита и транспортировки. После этого Министерство дорог и градостроительства провело предварительные переговоры с Ассоциацией экспортеров инженерных услуг и объявило о возможности совместного сотрудничества со своим афганским коллегой», - отметил он.