МИД призвал правительства и международные организации противостоять преступлениям сионистов

«Сегодня годовщина того дня, когда и дорогая Палестина столкнулась с новым витком бесстыдных преступлений узурпаторского и бесчеловечного сионистского режима и находится в эпицентре кровопролития и восстания. 73 года назад, 14 мая 1948 года, палестинский народ был лишен своей исконной земли и дома в результате международных заговоров и был заменен террористическим режимом и иностранным народом. С тех пор сионисты превратили оккупированную Палестину в базу терроризма против палестинского народа и мусульманских стран региона. В течение этих 7 десятилетий Соединенные Штаты и некоторые мировые державы полностью поддерживали этот злой режим и закрывали глаза на бесконечные преступления этого террористического режима», - говорится в заявлении.

«Исламская Республика Иран, несмотря на все заговоры и унизительные планы по компромиссу и сопровождению системы господства преступлениями сионистского режима, считает Палестину частью и первым приоритетом исламского мира и призывает всех мусульман и свободные правительства и народы, чтобы отложить разногласия как единая нация. Защищать права дорогой Палестины от оккупантов Иерусалима и не отклоняться от дела Палестины до полного освобождения Священного Иерусалима и образования независимого палестинского государства, и спешить на помощь отважному и терпеливому палестинскому народу изо всех сил», - подчеркнуло МИД.