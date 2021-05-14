Торговый потенциал Ирана и Швейцарии достигнет $ 10 млрд с реализацией ядерной сделки

«История двух стран свидетельствует о двустороннем сотрудничестве, и даже во времена Святой Обороны Швейцария была одной из стран, которая очень помогла Ирану», - сказал он.

Он заявил, что помощь и сотрудничество между Ираном и Швейцарией ознаменует собой хорошие события, добавив, что реализация ядерной сделки приведет к расширению экспорта в Швейцарию с успехом переговоров в Вене.

«Эта страна противоположна Ирану с точки зрения торговли, а это означает, что экспорт Ирана, включая газ и сырье, нужен Швейцарии, а его экспорт, включая продукты здравоохранения и сельскохозяйственную продукцию, удовлетворяет наши потребности», - отметил он.