Фирдоуси - вечный поэт Ирана в области эпоса

Хаким Абулькасим Мансур Хасан Фирдоуси Туси – один из знаменитых поэтов мира, и многие литературоведы называют Фирдоуси Гомером иранской литературы.

Фирдоуси со своим шедевром Шахнаме смог сделать важный шаг для сохранения персидской культуры и литературы. Автор эпической поэмы посвятил свою жизнь персидскому языку и предпринял все усилия, чтобы сотворить вечную работу.

Эпический иранский поэт родился в 935 г. в окрестностях города Тус, в Хорасане на северо-востоке Ирана, и скончался в 1020 г.

Бессмертное произведение Фирдоуси, Шахнаме, состоит из 60 тыс. стихов. Эта работа считается одной из величайших и самых выдающихся эпических поэм мира, являвшаяся результатом усилий Фирдоуси в течение 30 лет. Этот литературный шедевр рассказывает о мифах и истории Ирана с самого начала и в 4 династиях царств: Пишдади, Кианияны, Парфяне и Сасаниды.

Могила Фирдоуси - это место, которое привлекает множество поклонников культуры и персидского языка.

Эта могила расположена в 28 километрах к западу от деревни Паж, где родился Фирдоуси, и включена в список национальных памятников Ирана с 13 апреля 1962 года.

Могила Фирдоуси разрушалась и перестраивалась много раз за последние тысячи лет под воздействием стихийных бедствий и различных событий.

В последний раз в 1311 году новая операция по строительству могилы Фирдоуси началась на площади 30 тыс. квадратных метров.

Рядом с могилой Фирдоуси также были построены музей и библиотека.