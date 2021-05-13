13 мая 2021 г., 17:18
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Рухани: ОИС должна быть более активной в вопросах Палестины

Рухани: ОИС должна быть более активной в вопросах Палестины

Тегеран, 13 мая. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани заявил в четверг, что Организация исламского сотрудничества (ОИС) должна играть более активную роль в последних событиях в Палестине.

Об этом заявил Рухани в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамад аль-Тани.

Иранский президент поздравил эмира Катара с праздником Ураза-байрам, который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.

Президент Рухани приветствовал позицию Катара по осуждению недавних нападений сионистского режима в мечети Аль-Акса и зверств против Газы, заявив, что горькие события последних нескольких дней и чудовищные преступления сионистского режима больше, чем когда-либо, напоминают о необходимость единства и сотрудничества исламских стран для противодействия издевательствам и оккупации сионистов.

Он указал на враждебные и расистские агрессии и нападения сионистского режима на палестинцев в последние дни и в священный месяц Рамадан, подчеркнув, что исламские страны должны работать вместе, чтобы защитить палестинцев, свободу страны и противостоять сионистам.

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