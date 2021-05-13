Президент Ирана открыл новые проекты в зонах свободной торговли

Проекты с общим объемом инвестиций в 6200 млрд туманов находятся в провинциях Восточный Азарбайджан, Хузестан, Систан-Белуджистан, Хормузган и Альборз на северо-западе, юге, юго-востоке, юге и севере страны соответственно.

Каждую неделю президент открывает несколько важных проектов в области нефтехимии, нефти, промышленности, туризма, спорта, инфраструктуры, развития и здравоохранения для достижения целей, стоящих за «всплеском производства», который является названием прошедшего иранского года (20 марта 2020 г. - март 20, 2021), объявленный Верховным лидером.