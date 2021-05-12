12 мая 2021 г., 23:14
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News Code: 84327917
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Второй день регистрации на президентские выборы

Второй день регистрации на президентские выборы

Тегеран, 12 мая, ИРНА - К полудню второго дня регистрации кандидатов на президентские выборы 13-го созыва в МВД обратилось более 60 человек.

Видные фигуры, которые до сих пор побывали на улице Фатеми, включают бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, бывшего министра сельскохозяйственного джихада Садега Халилиана, первого заместителя спикера иранского парламента Мир-Хосейна Газизаде и министр спорта и молодежи Мохаммад Аббаси.

Принципиальный политик и бывший министр нефти в правительстве 10-го созыва Ростам Гасеми также посетил здание Министерства внутренних дел для регистрации.

Также в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, побывавший в Сирии, опубликовал на своей странице в Instagram сообщение, в котором официально объявил, что не намерен регистрироваться для участия в этом туре выборов.

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