У террористических атак нет другой цели, кроме как поставить афганское правительство в слабое положение: Рухани

Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани в среду днем, подчеркнул, что «мы рассматриваем безопасность в Афганистане как нашу безопасность. Поддержка мирного процесса с мнением и руководством народа и правительства Афганистана является принципиальной политикой Исламской Республики Иран. Мы готовы способствовать установлению мира в этой стране.

По его словам, «в своей политике по отношению к талибам Соединенные Штаты стремятся решить свои проблемы и игнорируют озабоченности афганского правительства и народа».

Отметив, что более активная роль Организации Объединенных Наций в мирном процессе в Афганистане может помешать осуществлению односторонней политики великих держав и их навязывания правительству и народу Афганистана и стран региона, он сказал, что «Исламская Республика Иран готова к любому сотрудничеству и помощи для достижения регионального консенсуса под эгидой Организации Объединенных Наций».