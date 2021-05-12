12 мая 2021 г., 21:43
Journalist ID: 2388
News Code: 84327855
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У террористических атак нет другой цели, кроме как поставить афганское правительство в слабое положение: Рухани

У террористических атак нет другой цели, кроме как поставить афганское правительство в слабое положение: Рухани

Тегеран, 12 мая, ИРНА - Выразив соболезнования правительству и народу Афганистана в связи с недавними террористическими актами в Афганистане, президент Хасан Рухани сказал, что продолжение нападений террористических групп на беззащитных людей и афганские силы безопасности может быть направлено только на то, чтобы поставить правительство в слабое положение на мирных переговорах в стране.

Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани в среду днем, подчеркнул, что «мы рассматриваем безопасность в Афганистане как нашу безопасность. Поддержка мирного процесса с мнением и руководством народа и правительства Афганистана является принципиальной политикой Исламской Республики Иран. Мы готовы способствовать установлению мира в этой стране.

По его словам, «в своей политике по отношению к талибам Соединенные Штаты стремятся решить свои проблемы и игнорируют озабоченности афганского правительства и народа».

Отметив, что более активная роль Организации Объединенных Наций в мирном процессе в Афганистане может помешать осуществлению односторонней политики великих держав и их навязывания правительству и народу Афганистана и стран региона, он сказал, что «Исламская Республика Иран готова к любому сотрудничеству и помощи для достижения регионального консенсуса под эгидой Организации Объединенных Наций».

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