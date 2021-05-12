Объем торговли Ирана с Евразией составил 3,4 млрд долларов в 2020 году

«Объем торговли Ирана с пятью государствами-членами Евразийского экономического союза в 2020 году составил 8 682 191 тонна на сумму 3 407 467 212 долларов, из которых 6 2788 тонн стоили 2358. Импорт Ирана из этих пяти стран составил 38 381 720 долларов, что составляет 69% от общего объема торговли с этим союзом», - отметил он.

«2 млн. 679 тысяч 403 тонны на сумму один миллиард 49 млн. 85 тыс. 492 доллара, и доля, равная 31% от общего объема торговли Ирана с этим союзом, приходится на экспорт иранских товаров», - заявил он.